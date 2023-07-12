الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الإحصاءات تكشف عدد سكان الأردن حتى نهاية العام الماضي

ما سبب الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر بالاردن ؟!

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - أسماء

وفاة طفلة إثر حريق منزل في اربد

السقاف: اليابان تستثمر بمجالات متعددة في الأردن

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء

شكوى من انقطاع دواء الأنسولين في مستشفى الإيمان والمدير يؤكد توفر البديل

توضيح من التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

الأربعاء، 12-07-2023 11:24 ص

ضابط استخبارات أمريكي: الغرب أقنع زيلينسكي بأنه مركز الكون

64ae59de42360435577d141d


الوكيل الإخباري- دعا ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، الأوكرانيين إلى إدراك أن لا أحد مهتم بهم ولن تصبح أوكرانيا أبدا عضوا في حلف الناتو، وأن الغرب يضحّي بالأوكرانيين في مواجهة روسيا.

اضافة اعلان

 

وأضاف في تصريح صحفي أن (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي أقنعوه بأنه مركز الكون لكن الواقع ليس كذلك. كان مقتنعا بأن أوكرانيا مهمة لحلف شمال الأطلسي والغرب... وهذا ليس صحيحا أيضا".

وأكد أنه "يجب على زيلينسكي وأوكرانيا بأكملها إدراك أن الناتو يضحي بهم، ولا أحد مهتم بأوكرانيا التي لن تصبح عضوا في الناتو أبدا، وأظهرت قمة الحلف في فيلنيوس الوضع على حقيقته".

كما أعرب ريتر عن أمله في أن حلف شمال الأطلسي سيدفع كييف في نهاية المطاف إلى الرضوخ وطلب السلام من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه على عكس ما سعى إليه زيلينسكي وما كان يعول عليه أصدر حلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء، بيانا أكد فيه أن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى الحلف "عندما يتفق الحلفاء وتستوفي شروط العضوية"، وذلك بعد أن انتقد زيلينسكي التأخير "السخيف" في التحرك نحو قبول انضمام بلاده.

ووفقا لقرار حلف شمال الأطلسي لن تستطيع أوكرانيا أو تكون عضوا في الحلف دون أن تفي بشروط العضوية، كما أن الدول الأعضاء يخشون من أن يجدوا أنفسهم في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا إذا قبلوا بانضمام كييف للحلف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689147946945

إجلاء 40 ألفا في الصين بسبب الفيضانات

64ae589a4c59b707384c5cea

البيت الأبيض: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستعلن اليوم مع مجموعة السبع

64ae472e42360456fe13f314

أميركا: عمليات إجلاء لمنكوبين جراء فيضانات كارثية بولاية فيرمونت

2020-10-15T173224Z_1621786457_RC25JJ938Z0B_RTRMADP_3_USA-ELECTION-GEORGIA

برلمانية أمريكية تدعو للانسحاب من الناتو ووقف تمويل الأزمة الأوكرانية

499116

السودان: قصف عشوائي يقتل 34 شخصاً بينهم أطفال في أم درمان

64ae472e42360456fe13f314

الفيضانات والأعاصير تضرب سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا

أخبار متعلقة
64ad31e9423604295139c590

بولندا تعلن استعدادها للمشاركة بعملية لحفظ السلام في أوكرانيا

64a907314c59b71e6d2770c7

نائب في الدوما: زيلينسكي سيتوسل في قمة الناتو من أجل الأسلحة

649059574c59b710c1300527 (1)

كييف تشير إلى "الطريق الوحيد" لإنهاء النزاع مع روسيا

648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

648da15a4c59b718784d2f50

ضابط أمريكي متقاعد: أوكرانيا يجب أن تقاضي مارك ميلي

648ada724c59b77276288829

وسائل إعلام: رؤساء جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر يتوجهون إلى أوكرانيا