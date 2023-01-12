الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 10:53 ص

خفر السواحل الأمريكي يعيد 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم

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الوكيل الاخباري- أعادت سلطات خفر السواحل الأمريكية 270 مهاجرا كوبيا وهايتيا إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن تم توقيفهم على متن قوارب للمهاجرين غير الشرعيين.

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ووفقا لبيان صادر عن مسؤولي خفر السواحل، قام حرس السواحل بنقل 187 مهاجرا كوبيا إلى وطنهم، بعد أن اعترضت السلطات المهاجرين على متن قوارب محلية الصنع في 1 و2 يناير في مضيق فلوريدا. كما تم إعادة 83 كوبيا إلى وطنهم، كانوا على متن مجموعة متنوعة من السفن الشراعية، ومن بينهم رجال ونساء وأطفال.

 

وألقى الحرس القبض على المهاجرين الكوبيين في مجموعة متنوعة من القوارب بعد إخطارهم من قبل المواطنين المعنيين ووكالات إنفاذ القانون الأخرى.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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