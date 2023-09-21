خلال 24 ساعة .. اعصاران يضربان دولة جديدة ويخلفان ضحايا-فيديو

الوكيل الإخباري- أسفر إعصاران خلال 24 ساعة عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في شرق الصين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) إن الإعصار الأول ضرب أجزاء من مدينة سوتشيان في مقاطعة جيانغسو بعد ظهر الثلاثاء. ودمرت 137 منزلا وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية . توفي خمسة أشخاص وأصيب أربعة.



وتسبب إعصار ثانٍ في المساء في مقتل خمسة أشخاص في مدينة يانتشنغ الواقعة في نفس المقاطعة على بعد حوالي 190 كيلومترا جنوب شرق سوتشيان