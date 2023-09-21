الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

تعرف على عقوبة أندية المحترفين في حال تغيبها عن الجولة السادسة

بتوجيهات ملكية سامية .. ايعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة

فيديو - الملكة رانيا توجه نصيحة للأميرة رجوة

أسعار الفائدة على القروض.. كيف تؤثر على الأفراد والشركات ؟

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة في المملكة

هام للمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر في الجامعة الأردنية

تعرّف على أكثر وأقل دول العالم استهلاكاً للخبز خلال 2023

الخميس، 21-09-2023 11:53 ص

خلال 24 ساعة .. اعصاران يضربان دولة جديدة ويخلفان ضحايا-فيديو

AP23263409741143-696x464


الوكيل الإخباري- أسفر إعصاران خلال 24 ساعة عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في شرق الصين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الأربعاء.

اضافة اعلان


وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) إن الإعصار الأول ضرب أجزاء من مدينة سوتشيان في مقاطعة جيانغسو بعد ظهر الثلاثاء. ودمرت 137 منزلا وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية . توفي خمسة أشخاص وأصيب أربعة.


وتسبب إعصار ثانٍ في المساء في مقتل خمسة أشخاص في مدينة يانتشنغ الواقعة في نفس المقاطعة على بعد حوالي 190 كيلومترا جنوب شرق سوتشيان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688030444381 (1)

البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة

download

ولاية تكساس : فرض ضريبة 200 دولار سنويا على سائقي السيارات الكهربائية

650be11f4c59b70137702b10

انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

image - 2023-09-21T113255.601

لأول مرة في التاريخ... ملك بريطانيا يلقي كلمة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

image - 2023-09-21T101504.044

نجل بايدن سيمثل شخصيا أمام المحكمة في الثالث من أكتوبر

650b8edb423604081f38f800

محمد بن سلمان: نعمل كل ما في وسعنا من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا

أخبار متعلقة
931be6e8-1a54-4920-971a-d53711101604

الصين : اعصار جديد يتسبب بمقتل 5 اشخاص -فيديو

1694251678801

الصين: إجلاء أكثر من 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

328809

عرض شبه عسكري في كوريا الشمالية بمناسبة ذكرى تأسيسها

1694154568658

بايدن يشارك في قمة مجموعة العشرين في الهند

_107469699_454e4161-969b-4fdb-85c3-8beb7807f390

إعلام: وفد صيني يزور كوريا الشمالية لحضور فعاليات ذكرى تأسيس النظام

image - 2023-09-07T085639.678

رئيس الوزراء الأسترالي يعتزم زيارة الصين قبل نهاية العام