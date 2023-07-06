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خيرسون: جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

الخميس، 06-07-2023 09:25 ص

خيرسون: جميع سكان المنطقة سيحصلون على الجنسية الروسية قبل نهاية الصيف

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الوكيل الإخباري- أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو أن جميع سكان منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا سيحصلون على الجنسية الروسية بحلول نهاية الصيف الجاري.

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وقال سالدو في حديث لوكالة "تاس": "تتم هذه العملية بشكل نشيط للغاية. وقد تمت تجربة كل الآليات بشكل جيد. وبحلول نهاية الصيف الجاري سيتم منح جوازات السفر الروسية لجميع سكان الضفة اليسرى الذين بلغوا سن تلقي جواز السفر".

وقال سالدو، سابقا، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن أكثر من 120 ألف شخص من أصل 200 ألف شخص مقيم في منطقة خيرسون قد حصلوا على الجنسية الروسية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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