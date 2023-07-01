السبت 01-07-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لتفكيك مليشيات المستوطنين

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

%85 نسبة الحجوزات في فنادق محمية ضانا خلال عطلة العيد

الاتحاد الأوروبي يدين واقعة حرق المصحف في السويد

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان

وفد أردني يشارك في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لـ"الفاو"

ديرغاتشيف: عمان مهتمة بدخول الشركات الروسية إلى سوق الطاقة فيها

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار اليوم

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 01-07-2023 10:07 ص

الجيش الروسي يدمر مدفعي هاون وهاوتزر بمقاطعة خيرسون

649fcdb14c59b725441f2f6d


الوكيل الإخباري - قال مصدر في إدارة مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، إن الجيش الروسي تمكن من تدمير بعض المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في جبهة القتال.

اضافة اعلان


ووفقا له، تمكنت وحدات من مجموعة "دنيبر" بالجيش الروسي، من تدمير مدفع هاون للعدو من عيار 120 مم وكذلك مدفع هاوتزر من طراز M-777 أمريكي الصنع مع الذخيرة المخصصة له، على خط التماس في مقاطعة خيرسون.

وأضاف المصدر: "دكت وحدات مجموعة دنيبر بنيرانها تجمعات للعدو على اتجاه خيرسون، ونتيجة لذلك تم تدمير مدفع هاوتزر M-777 مع الذخيرة المخصصة له في منطقة موزيكوفكا. وخسر العدو خلال ذلك 3 قتلى وأربعة جرحى. وتم تدمير نقطة تمركز معادية في منطقة جزيرة أنتونوفسكي وتكبدت القوات الأوكرانية خلال ذلك 30 قتيلا مع إصابة 10 عسكريين بجروح متفاوتة الخطورة".


ونوه المصدر، بأن الجيش الروسي استهدف بقصفه كذلك نقطة تمركز للعسكريين الأوكرانيين في منطقة أنتونوفكا. وقال: "فقد العدو خلال ذلك 15 قتيلا و7 جرحى".


وفي منطقة الجزر، تم تدمير مدفع هاون من عيار 120 مم مع الذخيرة الخاصة به، وفي اتجاه كاخوفسكي تم قصف نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقتي داتشنيه وسابلوكوفكي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-07-01T115007.357

رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي

649fe3e34c59b725441f2f7c

زيلينسكي يقيل رؤساء أربع مناطق في كييف

649fe4aa423604642c158dc8

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرقي إيران

5f62f4fd2bac4

تقرير أمريكي ينتقد إدارة الأزمة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان

ط

الاتحاد الأوروبي يدين واقعة حرق المصحف في السويد

649fd0bd2a54a

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يزور أوكرانيا سرا

أخبار متعلقة
6481a7964c59b770fe617299

منقذون يبذلون الجهد لإنقاذ الحيوانات الأليفة في خيرسون بعد انهيار السد

6481a8464c59b704d0159e76

إيران تعرب عن قلقها إزاء تداعيات تدمير محطة كاخوفسكايا

6481b2804c59b718e22cf213

الأقمار الصناعية ترصد آثار تدمير قوات كييف محطة كاخوفسكايا

6479f2d44c59b775e61d6508

باكستان.. اعتقال حليف عمران خان فور الإفراج عنه

1685717593948

القوات العراقية تقتل ثلاثة إرهابيين في جبال كركوك

6479e3264c59b775e61d64f0

كوسوفو.. استمرار الاعتصامات ودعوات لحوار مشروط