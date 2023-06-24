السبت 24-06-2023
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السبت، 24-06-2023 09:21 ص

الأمن الروسي يداهم مقر "فاغنر" في بطرسبورغ

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الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "فونتانكا" بمداهمة الأمن الروسي مقر مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في مدينة بطرسبورغ، على خلفية دعوة مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين للعصيان المسلح.

وأضافت أنه تم تطويق المباني المرتبطة ببريغوجين قرب جسر بلاغوفيشينسكي في المدينة.

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وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعامل الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر" بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وحرّك الأمن الفيدرالي الروسي قضية جنائية ضد بريغوجين، بتهمة "الدعوة للتمرد على السلطة"، فيما اتخذت إجراءات أمنية في موسكو وبعض المناطق جنوبي البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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