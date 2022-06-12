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الأحد، 12-06-2022 09:33 ص

دبلوماسي أمريكي يعلق على زيارة جورج قرداحي إلى العراق

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الوكيل الاخباري- علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على زيارة وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، الأخيرة إلى العراق، ولقائه بقيادات سياسية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر ألبيرتو ميغيل فيرنانديز مقطع فيديو يظهر لقطات من زيارة قرداحي للعراق، معلقا عليها بالقول: "ليست مفاجأة..إنه عميل في خدمة "حزب الله" اللبناني وسيسير على نفس المسار مع فرق الموت العراقية..نفس الفصائل كما في بيروت".

 

وفي وقت سابق، أثار وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ضجة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماتها.

وتداول مغردون على موقع "تويتر" مقطعا من مقابلة أجراها قرداحي قبل أسبوعين مع قناة عراقية، يقول فيها في إطار حديثه عن الأزمة التي تسببت تصريحاته بجزء منها: "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".

 

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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