الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سلطات الاحتلال تأمر بعمليات إخلاء جديدة في خانيونس بعد فيتو أميركي

الخارجية: نتابع أوضاع الأردني عمار أحمد مرضي الحويطات السجين لدى الاحتلال

7 شهداء بمخيم البريج و3 شهداء في النصيرات

اللواء الدويري يُحذر ويكشف حقيقة تهديده من الموساد

الحوثيون يوسعون اهدافهم في البحرين الأحمر والعربي

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

نتنياهو يشيد بالفيتو الأمريكي

قرار مصري بشأن الراغبين في الخروج من غزة عبر معبر رفح

مسؤول أميركي مستقيل يندد ببيع الأسلحة للاحتلال

وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

عاجل

الخارجية: نتابع أوضاع الأردني عمار أحمد مرضي الحويطات السجين لدى الاحتلال

السبت، 09-12-2023 11:26 م

دعوة عربية لتطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في غزة

IMG_4246


الوكيل الاخباري - دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، إلى ضرورة العمل على تطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في قطاع غزة والابتعاد عن سياسة الكيل بمكيالين.اضافة اعلان


وشدد المرصد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق في العاشر من كانون الأول من كل عام، على أن ضمير الإنسانية قد قُتل، مع كل مشاهد القتل المروع التي نشاهدها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ولم تحرك ساكنا لدى المتحدثين عن حقوق الإنسان.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية على كافة المستويات حفاظا على كرامتهم الإنسانية يساهم في نشر المساواة والطمأنينة وخلق أجيال واعية قادرة على العطاء والارتقاء بدولها وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الدول العربية تسعى وبشكل حثيث لوضع حقوق الإنسان ضمن الأولويات الوطنية، والعمل على صياغة سياسات واستراتيجيات تسهم في تعزيز منظوماتها الوطنية لحقوق الإنسان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
01001

قرار مصري بشأن الراغبين في الخروج من غزة عبر معبر رفح

1220236191841675494635

الحوثيون يعلنون منع مرور السفن إلى إسرائيل

122023991511489700789

قرار اميركي صادم بشأن اسرائيل

657468574c59b73ffa7fe992

السوداني يأمر بالتحقيق في حادث الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد

thumbs_b_c_67ce6c32fd05b17994e13fd18ba150b9

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

443545

بوتين يمنح وسام الصداقة لسفير الجزائر السابق لدى روسيا إسماعيل بن عمارة

أخبار متعلقة
01001

قرار مصري بشأن الراغبين في الخروج من غزة عبر معبر رفح

0

البنتاغون: قواتنا تعرضت إلى 78 هجوماً في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر

خخ

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة حرير في أربيل

ز

فيديو - المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

LYNXMPEJAQ021_L

مسؤول: بايدن لن يحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي

image1170x530cropped

الأمم المتحدة تعلن فرار نحو 450 ألف شخص من القتال شرقي الكونغو الديمقراطية