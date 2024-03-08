دولة أوروبية تقود حملة لجمع التبرعات لشراء قذائف لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على شبكة التواصل الاجتماعي Х، إن حلفاء كييف جمعوا الأموال لشراء 300 ألف قذيفة وذلك في إطار مبادرة التشيك لشراء ذخيرة لأوكرانيا.



وأضاف: "لقد تمكنا حتى الآن من جمع أموال كافية لشراء الدفعة الأولى المكونة من 300 ألف قذيفة مدفعية".

اضافة اعلان

ولكن رئيس الوزراء التشيكي، لم يحدد بالضبط المبلغ الذي تم جمعه. ووفقا له، يواصل حلفاء كييف البحث عن شركاء لتزويد أوكرانيا بالذخيرة.



في وقت سابق أعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل أنه تم جمع الأموال بالكامل لدعم خطة بلاده لشراء 800 ألف قذيفة لأوكرانيا في دول ثالثة. وفي الوقت نفسه، لم يذكر بافيل حجم مساهمة كل دولة على انفراد في ذلك.

روسيا اليوم