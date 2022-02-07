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الإثنين، 07-02-2022 06:57 م

دولة خليجية تتيح إقامة ذهبية دائمة للموهوبين والمستثمرين - تعرّف عليها

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الوكيل الاخباري - أعلنت مملكة البحرين، اليوم الاثنين، عن استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي".


وأضافت الوكالة أن "الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم".


وأشارت إلى أن هذا القرار "جاء بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية".


وإعلان البحرين عن "الإقامة الذهبية" يأتي بعد دولة الإمارات، التي سبق أن قررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات عديدة.

 




 

 


 

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