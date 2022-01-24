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الإثنين، 24-01-2022 08:41 م

الحكومة اللبنانية تعود لاجتماعاتها الدورية بعد توقف 3 أشهر

الحكومة-اللبنانية


الوكيل الاخباري - أعادت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين، اجتماعاتها الدورية بعد توقف 3 أشهر، بسبب مقاطعة الوزراء الذين يمثلون (حركة أمل وحزب الله) الجلسات.

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وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الجلسة التي بحثت مشروع قانون الموازنة العامة، إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد بتراكم الانعكاسات السلبية على الوضع في البلاد.


بدوره، قال رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي "الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطاً، وسنحاول إنجاز المسائل الأساسية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وملف الكهرباء والموازنة واستجرار الغاز والنفط".


وأضاف: "أملي أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً عن أي خلافات، وننطلق لأن الناس تريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر".

 




 

 


 

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