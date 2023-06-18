دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت كل من ماليزيا وبروناوي، اليوم الأحد، تعذر رؤية شهر ذي الحجة، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 29 حزيران الحالي.

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جاء ذلك في إعلان نشره مركز الفلك الدولي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتحرى المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول العربية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد.