دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت كل من ماليزيا وبروناوي، اليوم الأحد، تعذر رؤية شهر ذي الحجة، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 29 حزيران الحالي.
جاء ذلك في إعلان نشره مركز الفلك الدولي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتحرى المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول العربية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأحد.
#عاجل: بروناي تعلن تعذر رؤية الهلال والخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/DIbbdMT5ZX— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 18, 2023
عاجل: ماليزيا تعلن تعذر رؤية الهلال والخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك pic.twitter.com/Gk87NnPcPG— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) June 18, 2023