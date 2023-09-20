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الأربعاء، 20-09-2023 02:07 م

"ذئاب القيصر" تختبر درونا انتحاريا جديدا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

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الوكيل الإخباري - سلّمت شركة " تقنيات أندرويد" مجموعة "ذئاب القيصر" الروسية دفعة تجريبية أولى من درونات "باس -80" الروسية الانتحارية ذات الجناح القابل للطي وقد تم تجميعها باستخدام مواد مركبة.

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صرح بذلك مدير عام الشركة يفغيني دودوروف يوم 18 سبتمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية، وقال إن الدرونات الانتحارية سلّمت "ذئاب القيصر" لاختبارها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وأوضح قائلا:" سلمنا زملاءنا في مجموعة "ذئاب القيصر" زوجا من دروناتنا الانتحارية "باس -80" كي يجدوا من خلال تجربتها في ميدان القتال أفضل السبل لاستخدامها ويفيدونا بالمكونات التي من الأفضل تركيبها انطلاقا من ظروف الاستثمار".

وقال رئيس الشركة إن استخدام المواد المركبة عند إنتاج درونات "باس–80" سمح بجعل المسيّرات أكثر خفة وإتقانا. وأعاد إلى الأذهان أن وزن الدرون الواحد لا يزيد عن 1.7 كيلوغرام، ويمكن حمله داخل حاوية توضع في كيس الظهر وذلك بفضل جناحيْه القابليْن للطي.


ويمكن أن يحمل الدرون 500 غرام من المتفجرات، وقد يزيد هذا الوزن حتى كيلوغراميْن. ويتم إطلاق الدرون بوسطة عبوة بارود.


وقال رئيس الشركة إن الدرون الانتحاري الجديد أكد بنجاح مواصفاته التقنية، أما اختباراته فيمكن اعتبارها ناجحة كذلك. وقد أكدت الاختبارات أن الدرون يمكن أن يحلّق بسرعة 130 كلم/ساعة على ارتفاع 200 متر وإلى مسافة حتى 30 كيلومترا.


يذكر أن "ذئاب القيصر" هو مركز علمي تقني للمتطوعين في منطقة العملية العسكرية الخاصة يترأسه دميتري روغوزين المدير العام السابق لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية. كما تولى روغوزين رئاسة فريق المستشارين العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

 

RT

 




 

 


 

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