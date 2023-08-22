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الثلاثاء، 22-08-2023 02:04 م

كييف تعرب عن استعدادها لتجنيد طيارين أجانب لاستخدام مقاتلات "إف-16"

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الوكيل الإخباري - أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن كييف مستعدة لتجنيد طيارين أجانب من ذوي الخبرة في قيادة مقاتلات "إف-16".

وأفادت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلا عن دانيلوف، أن "كييف مستعدة لقبول أي طيارين أجانب ذوي خبرة لا يخدمون في القوات المسلحة لبلادهم".

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وأشار سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع إلى أنه لا يوجد في التشريع الأوكراني ما يعيق قبول طيارين أجانب في صفوف القوات الأوكرانية، معربا عن أمله في أن يشارك طيارون غربيون من أصول أوكرانية "طوعا" في قيادة مقاتلات "إف-16".


وأضاف دانيلوف: "أنا متأكد من وجود مثل هؤلاء الأشخاص، ومن لديهم استعداد للدفاع عن وطنهم".


وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق أن واشنطن قررت الموافقة على نقل طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الرابع من طراز "إف-16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا.


وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستحصل على طائرات "إف-16" من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين.


وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في وقت لاحق إن بلادها سترسل 19 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف، فيما تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن إن هولندا سترسل 42 مقاتلة أخرى.


بدورها قالت موسكو على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة والدول التابعة لها في حلف شمال الأطلسي قد تتسبب في خطر وقوع اشتباك مسلح مباشر مع روسيا الاتحادية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية.


وحذر لافروف من أن حيازة كييف لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" قادرة على حمل أسلحة نووية ستعتبره روسيا بمثابة تهديد من الغرب في المجال النووي.

 

RT

 




 

 


 

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