روسيا تنجح في اختبار مدفع ليزر ضد سلاح فعال في المعارك الحديثة

الوكيل الإخباري - صرح مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المهندسين العسكريين الروس أجروا اختبارات ميدانية ناجحة لمدفع ليزر مضاد للمسيرات الجوية.

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وقد استطاع المدفع في أثناء اختبارات الليزر المقاتل المخصص لإصابة المسيّرات الجوية تدمير بضعة أنواع المسيّرات.

وقال المصدر إن الاختبارات أجريت في أحد ميادين التجربة العسكرية حيث استعرض مدفع الليزر فاعلية فائقة في ما يتعلق بمكافحة المسيّرات الجوية في المنطقة القريبة.



وأوضح الناطق أن الليزر القتالي الذي يستخدم طيف الأشعة تحت الحمراء ضَمِن إصابة الدرونات عن طريق التأثير عليها بأشعة الليزر وحرق أسطحها الأيرودينامية، لا سيما هياكلها والأجهزة التي تحتوي عليها.



وأضاف أن الليزر دمّر المسيرات على هيئة طائرة أو مروحية على حد سواء.



يذكر أن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها طوّرت نموذجا من مجمع الليزر المتنقل من طراز ADAM الذي من شأنه تدمير الأهداف الجوية على مسافة حتى كيلومتريْن ليستخدم في القوات البرية الأمريكية.



وتم تطوير المنظومة نفسها من قبل شركة "بوينغ" الأمريكية، وهو مجمع الليزر HEL MD الذي ينصب على منصة شاحنة. وأظهرت الاختبارات أن المنظومة قادرة على تدمير ألغام عيار 60 ميليمترا والدرونات على هيئة طائرة، بينما لم تذكر الشركة مدى عمل الليزر. لكن يمكن القول إن الأخير قد يبلغ 1.5 – 2 كيلومتر إذا أخذنا في الاعتبار مدى عمل اللغم من عيار 60 ملم.

RT