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السبت، 16-12-2023 10:21 ص

أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تقرّ بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أقرت 26 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بالموافقة على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، في وقت هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بتعطيل طويل المدى لمنح مساعدات لكييف، إذا لم تفرج بروكسل عن الأموال المجمدة كافة المخصصة لبودابست.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القرار بمنزلة «انتصار لأوكرانيا، ولأوروبا برمّتها، انتصار يحفّز، ويلهم، ويعزّز القوة»، فيما رحّب البيت الأبيض بـ«قرار تاريخي».

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وأضاف، بعد ساعات من حضّه الأوروبيين على اتخاذ القرار، إن «التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون من النضال من أجل الحرية».


وبعد ليلة طويلة من المفاوضات في بروكسل، التي لم تفض إلى رفع حق النقض الذي استخدمته المجر على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، طالب أوربان بأن تدفع للمجر «جميع الأموال الأوروبية» العائدة إليها، البالغة مليارات الدولارات، ولا تزال مجمّدة باليورو، قبل أن يدرس (أوربان) إمكان التراجع عن معارضته حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

 

البيان

 




 

 


 

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