رئيسة بيرو الجديدة تعين حكومة بعد عزل الرئيس السابق

الوكيل الإخباري- عينت رئيسة بيرو الجديدة، دينا بولوارت، أمس السبت، حكومة جديدة برئاسة المدعي العام السابق في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا بيدرو كاستيلو.



وتولت بولوارت منصبها، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أقال الكونغرس البيروفي كاستيلو، وتم اعتقاله فيما بعد بتهم التمرد والتآمر لمحاولته حل البرلمان لوقف التصويت على عزله.



وعينت بولوارت، المحامية البالغة من العمر 60 عاما، المدعي العام السابق بيدرو أنغولو رئيسا للوزراء والدبلوماسية آنا سيسيليا جيرفاسي وزيرة للخارجية.



وعينت أيضا نائب وزير المالية السابق أليكس كونتريراس، وهو موظف حكومي مخضرم ويعتبر مؤيدا للسوق، وزيرا للاقتصاد.

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سكاي نيوز