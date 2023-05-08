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الإثنين، 08-05-2023 12:28 م

رئيس أوزبكستان يعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، اليوم الاثنين، في صفحته على "تلغرام" أنه وقع مرسوما حول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.

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وفي وقت سابق من هذا اليوم وقع ميرضيائيف قانونا دستوريا يسمح لرئيس البلاد بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وستكون هذه أول انتخابات رئاسية منذ تعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس البلاد من 5 إلى 7 سنوات. بموجب القانون الدستوري يمكن للرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف الذي يتولى منصبه لفترة ولاية ثانية، الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وقال ميرضيائيف أثناء لقائه مع رؤساء غرفتي البرلمان الأوزبكي والأحزاب السياسية وهيئات السلطة التنفيذية والقضائية وممثلي الجمهور: "باستخدام الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة بموجب المادة 128 من الدستور المحدث، قمت بتوقيع مرسوم ثان مهم. وبحسبه فإن الانتخابات الرئاسية في بلادنا ستجرى قبل موعدها المحدد".

وتم انتخاب ميرضيائيف رئيسا لأوزبكستان في الانتخابات الرئاسية المبكرة في ديسمبر عام 2016، أي بعد 3 أشهر من وفاة الرئيس الأوزبكي الأول إسلام كريموف الذي حكم أوزبكستان منذ عام 1989. وفي أكتوبر عام 2021 تمت إعادة انتخاب ميرضيائيف لمنصب رئيس البلاد بعد حصوله على 80,12% من أصوات الناخبين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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