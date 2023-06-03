السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السبت، 03-06-2023 01:58 م

رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو

647b0f114c59b713373474aa


الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في إدارة مترو الأنفاق بموسكو، بأن رئيس إريتريا أسياس أفورقي أبرهام، زار بعض محطات مترو العاصمة الروسية.

وخلال الجولة، أعرب الضيوف الأجانب عن تقديرهم وإعجابهم الكبير بمستوى التطور والمستوى التكنولوجي العالي لمترو الأنفاق في موسكو.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر: "زار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بعض محطات مترو موسكو. ورافق بعض موظفي المترو، الوفد الضيف في جولة للتعرف والاطلاع. وخلالها تمت زيارة محطتي أرباتسكايا، وبولوشاد ريفولوتسيي (ساحة الثورة) وكذلك التنقل على الخط الأزرق – خط أرباتسكو- بوكروفسكايا".

وذكر المصدر أن الضيوف الأجانب اطلعوا على معالم محطات مترو موسكو، وقدروا عاليا مستوى التطور والمستوى التكنولوجي العالي لمترو العاصمة الروسية، بما في ذلك الفواصل الزمنية القصيرة بين القطارات، ودقة الامتثال للجدول الزمني وكذلك القطارات الحديثة والأبواب الدوارة والنظام المتطور لخدمات الركاب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
197489

الاتحاد الأوروبي «لا يعترف» بسلطة «طالبان» في أفغانستان

1685791112048

اتحاد الجامعات العربية ينظم المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية

197508

سوناك يدرس إنشاء كيان عالمي لمراقبة الذكاء الاصطناعي

1251139805

الدفاع الروسية: معارك شرسة في مارينكا وأفدييفكا قرب دونيتسك

647b1d784c59b703e50c250f

مصدر طبي: الجيش الأوكراني يستهدف سيارات الإسعاف الروسية

647b0f4a423604235d0f6a28

تركيا تجهز كتيبة كوماندوس لمهمة خارجية بطلب الناتو

أخبار متعلقة
image - 2023-05-25T090333.662

سلطات القرم تعلن إسقاط ست طائرات مسيّرة

646da3914c59b750607e01a1

مركبة الشحن بروغريس تنطلق اليوم إلى المحطة الفضائية الدولية

646c877b42360424534722c4

مدفيديف يلتقي رئيس لاوس

646c54974c59b71644057766

رئيس الاستخبارات الألمانية يتحدث عن قوة الجيش الروسي

646b48934236041302081ecf

بوتين يعين سيرغي بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية

646b252b423604592f2f7a13

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا