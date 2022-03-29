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الثلاثاء، 29-03-2022 02:40 م

رئيس الحكومة اللبنانية : لن أقدم استقالتي

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الوكيل الإخباري-أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء أنه لن يقدم استقالته من منصبه، قائلا إنه لن يكون سببا لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة.

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وقال ميقاتي، بحسب رئاسة الحكومة اللبنانية: "من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أقدم على الاستقالة".

وفي تصريح لدى مغادرته مجلس النواب، أشار إلى أنه "في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصلنا والجولات الخارجية التي أقوم بها نلمس دعما كبيرا للبنان وسعيا لمساعدته، فيما داخل البلد نرى تخبطا وسعيا من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية".

وأضاف: "تارة من قبل فريق يعارض العهد وتارة من قبل فريق يعارض الحكومة ويتهجم عليها. والخاسر الأكبر من هذه الحملات هو البلد. وبدل أن نتعاون، حكومة ومجلسا نيابيا، للخروج من الأزمة التي نحن فيها، نرى تهجما لا فائدة منه، وبالأمس سمعت كلاما يتعلق بالحكومة وبطرح الثقة بها، فقلت لم لا، طالما أن أوراقنا مفتوحة ونحن على استعداد لعرض ما لدينا بكل شفافية، ولتوضيح المشكلات التي نعاني منها، وإذا كان المجلس النيابي مستعدا للتعاون معنا، فهذا أمر أساسي لأن البلد يتطلب تضافر كل الجهود".


ورأى أنه "لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي نشهدها، والوطن يدفع الثمن اليوم. وكما قلت في أكثر من مناسبة الوضع غير سليم ولكن إذا لم نتحد جميعا لإيجاد الحلول فلا يمكننا الخروج من الأزمة التي نمر بها".

روسيا اليوم

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