الجمعة 24-12-2021
الوكيل الاخباري

استشهاد مسنة فلسطينية إثر دهسها من قبل مستوطن شمال رام الله

إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار الوكالة

مخزون القمح في الأردن يكفي لنحو 14.8 شهراً

شاهد.. سعد لمجرد يثير الجدل في دبي

رئيس الصحة الإفريقي يبعث برسالة تحذير حول أوميكرون!

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة

شخصيات عربية رحلت عام 2021

مصرع عشرات الأشخاص إثر حريق في عبارة ببنغلاديش

الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول

الجمعة، 24-12-2021 11:22 ص

رئيس الصحة الإفريقي يبعث برسالة تحذير حول أوميكرون!

61c5795a4c59b7017228b9d2


الوكيل الاخباري - حذرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض من أن بيانات أوميكرون من القارة لا ينبغي استقراؤها في الحالات في بقية العالم، بالنظر إلى الميزات الفريدة للبلدان الإفريقية.

اضافة اعلان


وقال رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، جون نكينغاسونغ، إن البيانات الإيجابية المتعلقة بالاعتدال الواضح لمتحوّر أوميكرون لا ينبغي إخراجها عن سياقها.


وكان يتحدث بعد نشر دراسة غير خاضعة لمراجعة الأقران من قبل السلطات الصحية في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء. وأفادت أن الأفراد الذين شُخّصت إصابتهم بأوميكرون بين 1 أكتوبر و30 نوفمبر كانوا أقل عرضة بنسبة 80٪ للدخول إلى المستشفى من الأشخاص الذين يعانون من متحوّرات أخرى من الفيروس خلال الإطار الزمني نفسه.


وقال نكينغاسونغ في إفادة إعلامية عبر الإنترنت: "يجب أن نفسر البيانات الواردة من جنوب إفريقيا بحذر شديد"، مضيفا "دعونا نكون حريصين على عدم استقراء ما نراه في جنوب إفريقيا عبر القارة، أو في جميع أنحاء العالم".

 

وأشار خبير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن عوامل مثل متوسط العمر الصغير نسبيا لمواطني جنوب إفريقيا يمكن أن تكون مسؤولة جزئيا عن انخفاض مستويات العلاج في المستشفيات هناك.


واقترح معدو الدراسة أيضا أن نتائجهم يمكن أن تتأثر بمستويات عالية من المناعة في المجتمع. وما يقدر بنحو 60-70٪ من الناس أصيبوا بسلالات مختلفة من "كوفيد-19" في جنوب إفريقيا.


واقترح نكينغاسونغ أنه من الممكن أن تشهد البلدان التي بها عدد أكبر من السكان والتي لديها تعرض سابق لفيروس "كوفيد-19"، أرقاما أعلى في المستشفيات مع انتشار أوميكرون.


ومع ذلك، تم تعزيز البيانات من جنوب إفريقيا جزئيا من خلال دراستين في المملكة المتحدة. ووجدت إمبريال كوليدج لندن أن مخاطر العلاج في المستشفيات كانت أقل بنسبة 40٪ إلى 45٪ بالنسبة لأوميكرون، مقارنة بمتحوّر دلتا. ووجدت دراسة اسكتلندية نتائج مماثلة.


وعلى الرغم من كونه أقل ضراوة على ما يبدو، فإن متحور أوميكرون معد 70 مرة أكثر من دلتا. وأدى إلى موجات جديدة ضخمة من العدوى، خاصة في المملكة المتحدة، حيث تجاوز عدد الحالات 100000 حالة في اليوم لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
225

إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

2ff2091e-9505-406b-9585-f636b451d983

المفوض العام للأونروا يحذر من انهيار الوكالة

60911bfe4c59b737e86a16b1

الإمارات تعلق الدخول إليها من 4 دول

61c572924236040ebe1aaa53

وفيات بحريق مستشفى للمصابين بكورونا في روسيا

61c4f5a8423604253a20d6be

مصر تسجل 10 وفيات و 883 إصابة بفيروس كورونا

abd55aa7-6ac6-4f22-83b4-9f7c71f2901a

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

أخبار متعلقة
e0b7dd06-2b9b-45d4-a05e-84f3b043cf34

الصحة المصرية تكشف عن خطتها لمواجهة المتحورات الجديدة من كورونا

مطار_محمد_الخامس_بالدار_البيضاء

المغرب يمدد تعليق الرحلات الجوية بسبب أوميكرون

2021-637746542559545506-954

الأطباء الروس يتابعون 177 مسافرا قادما من البلدان الخطيرة من حيث أوميكرون

Doc-P-405424-637745704621700713

الكويت تعلن تسجيل أول اصابة بمتحور أوميكرون

6060f1bf42360432b3480131

مصر ..ترحيل القادمين الأجانب المصابين بفيروس كورونا فورا

61a30dbf4236046b8308d61b

هونغ كونغ تشدد قواعد الحجر الصحي لسكانها القادمين من إفريقيا