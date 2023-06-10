رئيس ‎الوزراء البريطاني الأسبق جونسون يعلن استقالته من البرلمان

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، مساء أمس الجمعة، استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول ما اصطلح على تسميته بفضيحة "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر داونينغ ستريت ودوائر حكومية أخرى في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بجائحة كورونا.

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ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن بيان استقالة جونسون (58 عاما)، أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، وهو ما يعني إجراء انتخابات فرعية في دائرته الانتخابية.



وعبر جونسون في البيان عن حزنه لمغادرة البرلمان، وقال "أشعر بالاستياء لأنني أجبرته على المغادرة بطريقة غير ديمقراطية"، متهما اللجنة بـ"التحيّز" وأن تقرير اللجنة "مليء بالمغالطات".

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