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الأربعاء، 31-05-2023 10:43 ص

سوناك يزور واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

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الوكيل الإخباري- يتوجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول تحسين العلاقات الاقتصادية والدعم العسكري لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم سوناك إن الأخير سيكون في واشنطن يومي الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع بايدن وأعضاء الكونغرس وكبار رجال الأعمال الأمريكيين، لكن لن تكون هناك محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة رسمي، ولكن بدلا من ذلك سيكون هناك تركيز على خفض الحواجز التجارية بطرق أخرى مثل الاتفاقات مع الدول الفردية.

وأشار إلى أن "الزيارة ستكون فرصة للبناء على المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء والرئيس بايدن في الأشهر الماضية بشأن تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين بريطانيا والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي ستحدد مستقبلنا، بما في ذلك تأمين سلاسل الإمداد لدينا والتحول إلى اقتصاد صفري الكربون".

وتابع: "ستكون الزيارة أيضا فرصة لمناقشة قضايا تشمل الحفاظ على دعمنا لأوكرانيا، وكذلك البناء على نجاح قمة مجموعة السبع قبيل قمة حلف "الناتو" في يوليو المقبل".

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيناقشان أيضا الوضع في أيرلندا. 

قبل سوناك دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض في مارس عندما التقى الزعيمان في سان دييغو لتدشين المرحلة التالية من تحالف الغواصات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، المعروف باسم "أوكوس".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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