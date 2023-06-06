رئيس جمهورية القرم: نواجه خطر جفاف قناة شمال القرم

الوكيل الإخباري- صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف بأنه لا يوجد خطر لوقوع فيضانات في شبه الجزيرة بسبب تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، مشيرا إلى وجود خطر لجفاف قناة شمال القرم.

اضافة اعلان

وكتب أكسيونوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أما الوضع حول تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية. فلا يوجد هناك خطر لوقوع فيضانات في القرم. لكن يوجد هناك خطر لجفاف قناة شمال القرم".



وتم في الليلة الماضية تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في قصف أوكراني، لكن سد خزان كاخوسكويه لم يتضرر في القصف.

روسيا اليوم