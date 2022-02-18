الجمعة 18-02-2022
الوكيل الاخباري

تراجع أسعار النفط عالميا

سياحة نشطة تشهدها الأغوار الشمالية الجمعة

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

أسعار الذهب عالميا

21 وفاة و 12379 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

وزارة المياه تحذر من تطورات الحالة الجوية المتوقعة

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

الصفدي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

الجمعة، 18-02-2022 07:08 م

رئيس دولة يحذر من وقوع حرب ستشمل أوروبا بأكملها

image (10)


الوكيل الإخباري - حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من أن التصعيد العسكري الحالي حول منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا يهدد باندلاع حرب ستشمل أوروبا بأكملها.

وقال لوكاشينكو، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم الجمعة: "بودي التأكيد على أنه لا يرغب أحد ليس في اندلاع حرب فقط بل وحتى في تصعيد أي نزاعات أيضا. لا نحتاج إلى ذلك، ليس البيلاروس ولا الروس".

اضافة اعلان


وحذر لوكاشينكو من أن تطورات الوضع في دونباس لم تعد تتوقف على أوكرانيا والدول المجاورة الأخرى، مضيفا: "من الواضح تماما لكم من يقف وراء تأجيج التوتر عند حدودنا".


وتابع: "لأول مرة منذ عقود أصبحنا للأسف على شفا نزاع من شأنه أن يجر إلى دوامة القارة بالكامل تقريبا".


وأشار الرئيس إلى أن التطورات الأخيرة حول دونباس تظهر بوضوح "غياب المسؤولية لدى بعض السياسيين الغربيين وحماقتهم"، مضيفا أن سلوك قادة بعض الدول المجاورة لروسيا وبيلاروس في هذه الظروف "لا يمكن تفسيره بالمنطق".


وتابع في معرض تعليقه على آخر المستجدات في دونباس: "الناس هنا أصبحوا على استعداد للفرار وربما قد باشروا بالفرار كما هو معروف.. إنه أمر غير طبيعي".

وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروس وروسيا ستتخذان "خطوات مناسبة لحماية شعبيهما ودولتيهما".


ويأتي هذا الكلام على خلفية إعلان سلطات جمهورية دونيتسك المعلنة ذاتيا جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا، تحسبا لهجوم عسكري كبير من قبل قوات الحكومة الأوكرانية.


وجاء هذا الإعلان بعد تبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وتكرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620fbbe5729a7

تحليق منخفض العلو لطيران الاحتلال الإسرائيلي فوق بيروت

جواز بريطاني

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

السعودية ٢

السعودية... حقيقة العمل 4 أيام فقط في الأسبوع

بريطانياا

الأرصاد البريطانية تحذر من أسوأ العواصف القادمة منذ عقود

اف

وفاة الطفل الأفغاني الذي سقط في البئر

البحرين

البحرين .. إجراء جديد للقادمين إلى أراضيها

أخبار متعلقة
5fbf54784c59b706ba4693b4

روسيا تحذّر أمريكا: سنردُّ بإجراءات عسكرية إذا لم تنسحبوا من شرق أوروبا وتوقفوا تسليح أوكرانيا

المواجهة-الروسية-الغربية-على-حدود-أوكرانيا

طبول الحرب تُقرع.. سيناريوهات غزو روسيا لأوكرانيا واحتمالات التدخل النووي

17590456_401

وزير الخارجية الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت"

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا