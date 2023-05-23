الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

مندوباً عن جلالة الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

عزايزة : حوارتنا منفتحة مع الجميع بالتركيز على المرأة والشباب

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

إنشاء بنك للبذور في الأردن بتكلفة تصل إلى 3 ملايين دينار

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

الحنيفات: أسعار الاضاحي ضمن معدلها ولا يوجد احتكار في سوق اللحوم

الشمالي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

البترا: فعاليات شعبية تحتفل بزفاف ولي العهد

الضمان توضح حول وفاة عامل بسبب سقوط مصعد كهربائي في عمّان

الثلاثاء، 23-05-2023 02:46 م

بوتين: جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة يقاتلون من أجل روسيا

646ca48542360446eb0f4a15


الوكيل الإخباري - قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تشيد بصلابة وعزم جميع المقاتلين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكلهم، بغض النظر عن قومياتهم، يدافعون عن الوطن ويقاتلون في سبيله.

اضافة اعلان


ويشارك الرئيس بوتين اليوم الثلاثاء، في حفل توزيع الأوسمة والميداليات الحكومية في الكرملين. وتم تخصيص أعلى جوائز الدولة للمواطنين الروس الذين تميزوا في مجالات الثقافة والملاحة الفضائية والتعليم وعدد من المجالات الأخرى.

وأضاف بوتين: "أيها الأصدقاء الأعزاء، تميز الشعب الروسي دائما باندفاعه للمشاركة في مصير الوطن الأم والاستعداد للدفاع عن المصالح الوطنية. نحن نشاهد اليوم هذه القاعة، بعض المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وهم يمثلون كل القوميات الموجودة في بلادنا. نحن فخورون ببسالتهم وشجاعتهم".


وتابع الرئيس الروسي القول: "نحن نشيد بشجاعة جميع المقاتلين وجرأة وصلابة المتخصصين الذين يساعدون في بعث الحياة السلمية في المناطق الروسية الجديدة. ومن بين الذين يحمون الآن مستقبل دولتنا هناك جنود من كافة جمهوريات ومناطق البلاد. كلهم يقاتلون معا من أجل وطنهم، من أجل روسيا".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
34d894428ae99a3572613fb9b72b1494

الاتحاد الأوروبي يعلن بدء تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف16

646cbde84c59b715206b64bc

مستشار سابق في البنتاغون: الغرب أضاع على أوكرانيا فرصة ذهبية لإنهاء الصراع

646cb5fe4c59b718802099e2

بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة لكنها لحظة تضامن الأمة

646cb122423604391004b3d5

رئيس الوزراء الروسي يلتقي شي جين بينغ في بكين

646c571e4c59b7164405776a

عالم مناخ روسي لا يستبعد نقل عاصمة روسيا إلى سيبيريا

1684841210383

السوداني: العراق خطا خطوات لإزالة آثار الإرهاب

أخبار متعلقة
image (23)

الاستخبارات الألمانية: لا علامات على ضعف بوتين بعد 15 شهرا من الحرب

6450f56c4c59b74e4e202977

خبير عسكري: لدى روسيا وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد

_120670690_merkelmain

ميركل: قمت بكل ما يمكنني لمنع نشوب الصراع في أوكرانيا

image - 2023-04-27T084532.385

زيلينسكي يبدي تفاؤله بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني

1682412220671

غوتيريش ولافروف يناقشان وضع أوكرانيا والشرق الأوسط واتفاقية الحبوب

40bcc04d-403846-01-08-2048x1218-1 (1)

رئيس استخبارات أوكرانيا: كييف ستنتصر في الحرب هذا العام