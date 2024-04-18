رئيس ليتوانيا يعلن عن تحالف للدفاع الجوي لصالح أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا، للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، إن الدول الغربية بصدد تشكيل تحالف دفاع جوي لصالح أوكرانيا.

اضافة اعلان



وأشار رئيس ليتوانيا إلى أن الهدف من هذا التحالف، هو تزويد قوات أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.



ونوه غيتاناس نوسيدا، بأنه لم يتم حتى الآن تحديد المعالم الكاملة لهذا التحالف.



وأضاف الرئيس الليتواني: "يتم إنشاء نظام تحالف للدفاع الجوي لأوكرانيا، ولم يتم تحديد معالمه بالكامل بعد، لكن يجب علينا اتباع هذا المسار حتى تكون أوكرانيا محمية من الهجمات الجوية".

RT