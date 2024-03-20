المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

الوكيل الاخباري- أوضحت المفوضية الأوروبية أن الدفعة الأولى من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا في برنامج الـ50 مليار يورو الجديد بلغت 4.5 مليار، وليس 1.5 مليار كما ذكر مفوض الاتحاد جوزيب بوريل.



وصحح المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بلاغ بوريل.

اضافة اعلان

وقال فارهيلي إن "الدفعة الأولى في إطار برنامج الـ50 مليار يورو بلغت 4.5 مليار يورو".



وأردف: "ربما يرجع الخطأ إلى حقيقة أن المفوضية الأوروبية قررت في عام 2024 تمويل ميزانية أوكرانيا بمستوى 1.5 مليار يورو من المساعدات شهرياً، لكن الدفعة الأولى تتضمن على الفور تحويل الأموال لمدة ثلاثة أشهر من يناير إلى مارس".



وصرح ميشيل في وقت سابق أن دول الاتحاد الأوروبي أقرت برنامجا طويل الأجل لمساعدة أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو يمتد حتى نهاية عام 2027.