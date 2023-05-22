رئيس وزراء اليونان يعلن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الليلة الماضية، فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، مشيرا إلى أنه حصل على تفويض انتخابي لتشكيل حكومة قوية.

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وأضاف ميتسوتاكيس في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء أثينا المقدونية، اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات جاءت لتظهر موافقة الشعب على حكم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، الذي يتزعمه.



وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد.



وتصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني نتائج الانتخابات التشريعية أمس الأحد، وفق ما أظهرته نتائج جزئية، لكن ميتسوتاكيس قد يجد صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة لافتقاره إلى الأغلبية المطلقة.



وحاز حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم منذ 4 سنوات على 41.1 بالمئة من الأصوات، متقدما على حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة السابق أليكسيس تسيبراس، الذي حاز على 20 بالمئة من الأصوات، وفق النتائج المعلنة بعد فرز البطاقات في 30 بالمئة من مراكز الاقتراع.



وحل حزب باسوك كينال الاشتراكي ثالثا، محققا 12.6 بالمئة من الأصوات.

وبلغ معدل الإقبال على التصويت في الانتخابات 60 بالمئة في انخفاض نسبي عن الانتخابات الماضية.



يذكر أنه في حالة عدم حصول أي حزب على الأغلبية، ستمنح رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، للأحزاب الثلاثة الكبرى تفويضا لمدة ثلاثة أيام لكل حزب لتشكيل حكومة، وإذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق ستعين الرئيسة حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات جديدة بعد شهر تقريبا.

بترا