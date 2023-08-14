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الإثنين، 14-08-2023 09:00 ص

"راكب دراجة مجنون".. سلوك بايدن يثير استياء أمريكيين

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الوكيل الإخباري - انتقد قراء أمريكيون لصحيفة "الديلي ميل" رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الذي قضى عطلة نهاية الأسبوع في مسقط رأسه ولاية ديلاوير بينما كانت حرائق غابات واسعة النطاق تجتاح ولاية هاواي.

وخلال قيام بايدن بجولة على الدراجة، حاول مراسلون سؤاله عما إذا كان يخطط لرحلة إلى هاواي المتضررة، فرد الرئيس "نحن نبحث هذا الأمر"، وهو يمر بالصحفيين دون أن يحاول حتى إبطاء دراجته.

وأثار سلوك الرئيس غضب قراء "الديلي ميل" من الأمريكيين، وفي ما يلي بعض تعليقاتهم:

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zmjunkie: "ابتعد. أنت عديم الفائدة".


Eltico11: "بدلا من الذهاب إلى هناك، يركب دراجة".


cybersklar1: "نحن نبحث هذا الأمر؟؟؟ مدة إجازات رئيسنا خلال 3 سنوات أكبر من إجازاتي خلال حياتي كلها!".

HiDest: "هذا الأحمق قضى للتو إجازة لمدة 11 يوما والآن عاد يأخذ عطلة مرة أخرى؟".


John1017: "الناس احترقوا، وخسر الأمريكيون (في هاواي) كل شيء، وهو يركب دراجة بسعادة، قائلا إنه يعتقد أنه قد يذهب إلى هناك".


Sassyfras: "هذا المجنون يركب دراجته ببساطة، دون أن يبالي بأي شيء في العالم".


واقتربت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي من 100 شخص، فيما قدر مسؤولون تكلفة إعادة إعمار جزر هاواي من الحرائق التي دمرت أكثر من 2000 مبنى، بنحو 5.52 مليار دولار.

 

RT

 




 

 


 

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