مصرع 50 شخصا في انهيار منجم ذهب في السودان

ويتبع المنجم المنكوب ولاية نهر النيل، ويقع في منطقة صحراوية نائية شمال مدينة هيا وجنوب الكليس، وفق وكالة السودان للأنباء.
ويُذكر أن منطقة "هويد" شهدت انهيارًا مشابهًا في نيسان الماضي، أدى إلى إصابات وخسائر مادية.
وطالب أهالي الضحايا وناشطون في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار، وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي، وفرض رقابة على أنشطة التنقيب، إضافة إلى توفير وسائل حماية وإنقاذ في هذه المناطق النائية.
-
أخبار متعلقة
-
بيسكوف: لا يمكن دفع روسيا للمفاوضات تحت الضغط
-
"معاريف": 43 ألف طلب تعويض بسبب الحرب مع إيران
-
مصر.. السيسي يعفو عن سجناء في ذكرى ثورة 30 يونيو
-
فرنسا تفرض حظرا على التدخين في الشواطئ والحدائق العامة
-
دمشق تنفي صحة الأنباء عن إحباط محاولة لاغتيال الشرع
-
أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة "إف-16" أخرى ومقتل طيارها
-
وزير الخارجية الفرنسي: مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين
-
"واشنطن بوست": فرض العقوبات على روسيا سيؤدي إلى حرب تجارية عالمية