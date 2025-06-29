مصرع 50 شخصا في انهيار منجم ذهب في السودان

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الوكيل الإخباري- لقى نحو 50 شخصًا مصرعهم، في حادث انهيار منجم لتعدين الذهب، اليوم الأحد، في منطقة "هويد" بالسودان، الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا. اضافة اعلان





ويتبع المنجم المنكوب ولاية نهر النيل، ويقع في منطقة صحراوية نائية شمال مدينة هيا وجنوب الكليس، وفق وكالة السودان للأنباء.



ويُذكر أن منطقة "هويد" شهدت انهيارًا مشابهًا في نيسان الماضي، أدى إلى إصابات وخسائر مادية.



وطالب أهالي الضحايا وناشطون في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار، وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي، وفرض رقابة على أنشطة التنقيب، إضافة إلى توفير وسائل حماية وإنقاذ في هذه المناطق النائية.

