رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي

الوكيل الاخباري- اتهمت السلطات الرواندية طائرة حربية تابعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي في أحدث فصول التوتر المتصاعد بينهما بعد هجوم للمتمردين في شرق الكونغو.



وقال مكتب المتحدث باسم الحكومة الرواندية في بيان إن "مطاردة من طراز سوخوي-25 من جمهورية الكونغو الديموقراطية انتهكت المجال الجوي الرواندي على طول بحيرة كيفو (غرب رواندا)، مبينا أن "الطائرة عادت على الفور إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية".



وأضاف: "السلطات الرواندية احتجت مرة أخرى لدى الحكومة الكونغولية على انتهاكات الطائرات المطاردة الكونغولية للمجال الجوي" للبلاد.



وكانت الحكومة الرواندية ذكرت مطلع نوفمبر أن طائرة مطاردة كونغولية انتهكت مجالها الجوي.



وتواجه الحكومة الكونغولية منذ أشهر هجوما يشنه متمردو حركة 23 مارس (ام23) في شرق البلاد مما أجج التاريخي مع جارتها الرواندية. وتتهم كينشاسا كيغالي بدعم هذا التمرد التوتسي القديم.



وتنفي كيغالي هذه الاتهامات وتؤكد في المقابل أن الكونغو تتعاون مع المتمردين الروانديين الهوتو.

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روسيا اليوم