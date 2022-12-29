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الخميس، 29-12-2022 09:30 ص

كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الكورية الشمالية

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الوكيل الاخباري- قال مسؤولون في سيئول إنه من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المحتملة بواسطة الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية.

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ومن المتوقع أن يركز الجيش على تعبئة مروحياته وطائرات القوات الجوية وأجهزة الكشف من أجل عملية متكاملة تعتمد على سيناريوهات تسلل عبر الحدود من قبل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية.

وفي مخطط دفاعي متوسط المدى صدر يوم أمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع إنها تخطط لإنفاق إجمالي 560 مليار وون (441 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المسيرة، بما في ذلك نشر نظام أسلحة الليزر.

كما وضعت هيئة الأركان المشتركة خططا لاستخدام أصول الضربة بقوة، وإجراء تدريبات منتظمة، ودمج منصات قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة دون التسبب في أضرار للمدنيين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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