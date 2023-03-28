روسيا: إنتاجنا من الذخيرة سيتضاعف 8 مرات

الوكيل الاخباري- أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع التحديث سمحت لمؤسسات الدفاع في البلاد بزيادة إنتاج الذخيرة بشكل كبير، موضحةً أن إنتاج الذخيرة سيزداد بنسبة 7-8 مرات بحلول نهاية العام الحالي.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي: "أبلغ رؤساء المؤسسات سيرغي شويغو (وزير الدفاع الروسي)، عن النتائج الحالية لتنفيذ حجوزات الدفاع الحكومية، وعن المشاريع التي تنفذها المؤسسات لتحديث وتوسيع القدرات الإنتاجية، وكذلك زيادة إنتاجية العمل".



وأضاف البيان :"سمح تنفيذ هذه المشاريع للمؤسسات بزيادة إنتاج الذخيرة عدة مرات تلبيةً لاحتياجات القوات الروسية، وبحلول نهاية هذا العام، سيزداد إنتاج الذخيرة بنسبة 7-8 مرات".