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الأحد، 11-06-2023 04:07 م

روسيا: اندلاع النيران في منشأة للطاقة جراء انفجار عبوة ناسفة

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الحكومية في مقاطعة بيلغورود الروسية، المحاذية للحدود الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن وقوع انفجار في إحدى منشآت الطاقة، مبينة أن عبوة ناسفة ألقيت من طائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق في المنشأة.

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وقال حاكم بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، في بيان صحفي: إن "إحدى منشآت الطاقة تشتعل في منطقة بيلغورود، لكن ليس هناك إصابات أو انقطاع للتيار الكهربائي عن المواطنين، فيما تعمل خدمات الطوارئ في الموقع".


وأضاف غلادكوف:" أن الحريق ووفقا للمعلومات الواردة، كان سببه إلقاء عبوة ناسفة من طائرة بدون طيار".

 

بترا

 




 

 


 

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