الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

عجلون : أنشطة متنوعة لمركز شباب عبين عبلين

روسيا: بدء اجلاء الموظفين بالمقرات الدبلوماسية بأوكرانيا

جرش تحتفل بيوم المرشد السياحي

توصية باسترداد مبالغ مالية صُرفت دون وجه حق في "البلديات" وتحقيق بطرح عطاءات دون تنفيذ

بايدن يفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم2

حجاوي: نتوقع انتهاء موجة كورونا الحالية قُبيل شهر رمضان

كوبا تعلن دعمها لموقف روسيا في أزمتها مع أوكرانيا

مراكز تطعيم كورونا الخميس - أسماء

هام للسيُّاح الأردنيين المغادرين إلى لبنان

دورة حول التعلم المتسارع بجمعية التكافل الخيرية بالنعيمة

الأربعاء، 23-02-2022 11:04 م

روسيا: بدء اجلاء الموظفين بالمقرات الدبلوماسية بأوكرانيا

www


 الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن بدء إجلاء جميع الموظفين العاملين في مختلف مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وتم إنزال العلم الروسي عن المقرات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي اليوم، إن عملية اجلاء الموظفين بدأت، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، مشيرة الى أن المنطقة لا تشهد أي مظاهرات أو مسيرات حاليا، فيما تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطني على ضمان الأمن. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بايدن يفرض عقوبات على مشروع خط أنابيب نورد ستريم2

w

كوبا تعلن دعمها لموقف روسيا في أزمتها مع أوكرانيا

أسباب-حرب-الخليج-الثانية

مجلس الأمن يُغلق رسمياً ملف تعويضات العراق للكويت بعد أن دفعت بغداد 52.4 مليار دولار

528de82024b4ab5963cd562c24e1a5df

الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا فرض عقوبات على روسيا

ukr

شرطة دونيتسك: الوضع يتصاعد في دونيتسك

6216367b928b3

موسكو تتوعّد واشنطن برد "قوي" و"مؤلم" على العقوبات الأمريكية

أخبار متعلقة
w

كوبا تعلن دعمها لموقف روسيا في أزمتها مع أوكرانيا

2202219151521534454713

جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

Screenshot_10

السعودية: ضبط نحو 16 مليون حبة مخدرة منذ بداية 2022

w

موسكو: القوات الروسية لن تبقى في بيلاروسيا بعد انتهاء المناورات الحربية

22022593052821677103

بعد خبر وفاة ريان الصادم .. هل فشلت السلطات المغربية في ادارة الملف !؟

1202229175216150995993

باكستان : مقتل 4 عمال وإصابة 5 آخرين إثر انفجار بمنجم للفحم