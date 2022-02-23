روسيا: بدء اجلاء الموظفين بالمقرات الدبلوماسية بأوكرانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عن بدء إجلاء جميع الموظفين العاملين في مختلف مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا، وتم إنزال العلم الروسي عن المقرات الروسية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي اليوم، إن عملية اجلاء الموظفين بدأت، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، مشيرة الى أن المنطقة لا تشهد أي مظاهرات أو مسيرات حاليا، فيما تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطني على ضمان الأمن.

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