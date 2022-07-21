روسيا تتخلى عن إحدى غواصاتها النووية القديمة

الوكيل الاخباري- أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في جيش البلاد سيتخلى عن إحدى غواصات "تايفون" النووية القديمة ويخرجها من الخدمة.



وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية "تم سحب غواصة دميتري دونتسكوي النووية الاستراتيجية من الخدمة في سلاح البحرية الروسية، وسيتم تفكيكها في وقت لاحق".



وأشار المصدر للوكالة "إلى أن اسم دميتري دونتسكوي كان قد أطلق على غواصة روسية أخرى من فئة Borey-A، يتم العمل على تصنيعها في مصنع سيفماش الروسي في إطار المشروع الحكومي 955А".



واعتبرت TK-208 "دميتري دونتسكوي" الغواصة الرئيسية من غواصات المشروع 941 في الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية الروسي، وعام 1989 تم تشغيل 5 غواصات أخرى من هذه الفئة في سلاح البحرية الروسية، وعملت معظم هذه الغواصات حتى عام 2010.

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روسيا اليوم