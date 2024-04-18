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الخميس، 18-04-2024 12:15 م

روسيا تختبر محركا جديدا لصواريخ "Angara-A5M" الثقيلة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن نجاح الاختبارات الأولية لمحرك جديد مخصص لصواريخ " Angara-A5M" الفضائية الثقيلة.

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وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"نجحت Energomash التابعة لروس كوسموس بإجراء الاختبارات الأولية على محرك RD-191M الجديد المخصص لصواريخ Angara-A5M الفضائية الثقيلة".


وأضاف البيان:"الاختبارات على هذا المحرك الذي يعمل بالوقود السائل أجريت منذ بداية العام الجاري في مركز للاختبارات تابع لـ Energomash، ومن المفترض أن يستخدم المحرك مع صواريخ Angara-A5M التي ستطلق مستقبلا من مجمع Amur الموجود في مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".


وأشار البيان إلى أن المحرك الجديد هو عبارة عن نسخة مطورة من محركات RD-191 التي طورتها روسيا سابقا لصواريخ Angara، لكنه يوفر عزم دفع أكبر بنسبة 10%، الأمر الذي سيجعل صواريخ Angara-A5M قادرة على نقل حمولات كبيرة إلى الفضاء، إذ يفترض أن تستعمل هذه الصواريخ في إطلاق وحدات المحطة المدارية الروسية الواعدة (ROS).

تم الانتهاء من تصنيع أول محرك من محركات RD-191M الجديدة نهاية العام الماضي، وتبعا لكبير المصممين في Energomash فإن الخبراء أثناء تطويره استفادوا من الخبرات التي اكتسبوها سابقا أثناء تطوير محركات RD-191 وRD-171M وRD-180 وRD-181، الأمر الذي ساعدهم على تقليل حجم المحرك الجديد وقلل من كلفة الإنتاج.

 

RT

 




 

 


 

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