روسيا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان بأسرع ما يمكن

الوكيل الإخباري - بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو محمد سراج سبل تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في السودان.

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ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فقد تم تبادل مفصل لوجهات النظر بشأن آفاق حل الأزمة العسكرية والسياسية في السودان. وفي هذا السياق أكد الجانب الروسي الموقف المبدئي بشأن الحاجة إلى وقف للأعمال العدائية بأسرع وقت ممكن، ودعت موسكو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإقامة قوة عسكرية مشتركة.



وجاء في بيان الوزارة: "إن عملية التفاوض المستدامة بين الأطراف السودانية تهدف إلى حل سلمي للتناقضات القائمة بما يخدم الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وسيادتها".



إضافة إلى ذلك، فقد ناقش الطرفان عددا من القضايا العملية المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية السودانية.

RT