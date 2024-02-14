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الأربعاء، 14-02-2024 09:51 ص

لاتفيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة خارجية لاتفيا استدعاء القائم بالأعمال الروسي أوليغ زيكوف للحصول على توضيحات بشأن نشر قائمة بأسماء موظفين حاليين وسابقين في لاتفيا وجهت إليهم موسكو عدة اتهامات.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، "سيتم استدعاء أوليغ زيكوف للحصول على توضيحاته بشأن القائمة المنشورة علنا لموظفين مدنيين سابقين وحاليين في لاتفيا والذين وجهت إليهم روسيا اتهامات ذات دوافع سياسية".

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وقال البيان: "في 14 فبراير 2024، سيتم استدعاء القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية أوليغ زيكوف إلى وزارة خارجية لاتفيا للحصول على توضيحاته بشأن القائمة المنشورة إلى العلن للموظفين السابقين والحاليين في لاتفيا والذين وجهت روسيا ضدهم اتهامات ذات دوافع سياسية".

 

RT

 




 

 


 

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