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روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

الأربعاء، 22-03-2023 04:31 م

روسيا تستعد لإطلاق مركبتها القمرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الاستعدادات جارية في روسيا لإطلاق مركبة مخصصة لاستكشاف القمر.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة"لافوشكين" الروسية للصناعات الفضائية "من المقرر أن يتم تسليم مركبة Luna-25 إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية أوائل يونيو القادم، هذه المركبة هي أول مركبة يتم إطلاقها في تاريخ روسيا الحديثة لاستكشاف سطح القمر".

ونهاية فبراير الفائت كانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت إلى أن مركبة Luna-25 من المخطط إطلاقها إلى الفضاء في يوليو العام الجاري.

والعام الماضب كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، يوري بوريسوف قد أشار إلى أن إطلاق المركبة المذكورة قد تم تأجيله حتى عام 2023 لأسباب تقنية، وأن المركبة سلّمت لشركة "لافوشكين" الروسية لإدخال بعض التعديلات عليها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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