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الإثنين، 01-05-2023 01:24 م

روسيا تستعد لهجوم أوكرانيا المضاد

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الوكيل الإخباري - يتصاعد الحديث حول الهجوم الأوكراني المضاد في الشرق بمواجهة القوات الروسية، فيما تتقدم هذه القوات في مدينة باخموت.

وفي خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها، أعلنت موسكو أمس الأحد، تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائداً للوجستية العسكرية بدلاً من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف.

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وأفاد الجيش في بيان عن «تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائباً لوزير الدفاع الروسي مكلفاً الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية». وكان كوزمنكوف يشغل منذ العام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي («روسغفارديا»).


من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ سبتمبر، علماً بأنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.


ولم يصدر عن الجيش الروسي أو في وسائل الإعلام المحلية، أي إعلان رسمي عن إبعاد ميزينتزيف من منصبه.ويأتي الإعلان الروسي بعد يومين من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد «شارفت على نهايتها»، مضيفاً في مؤتمر صحافي: «تمّ التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئياً. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون».

 

البيان

 




 

 


 

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