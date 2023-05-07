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روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 02:18 م

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "روسيا" أكبر مشغل لطائرات Superjet 100 في الاتحاد الروسي عن خطة لاستبدال الإطارات الأجنبية في طائراتها بإطارات محلية الصنع.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "بدأنا بتنفيذ خطة الاستغناء عن الواردات واستبدال الإطارات الأجنبية في طائرات Superjet 100 بإطارات روسية الصنع، وسنعمل على استبدال الإطارات في طائراتنا تدريجيا".

وأضاف البيان: "بدأت أولى طائرات Superjet 100 التابعة لنا بالعمل فعليا بعد تجهيزها بالإطارات الجديدة، هذه الإطارات هي من صنع YaShZ Avia، أكبر مصنع لصناعة إطارات الطائرات والمروحيات في روسيا.. استلمنا حتى الآن 73 إطارا، ولدينا طائرتان مجهزتان بالكامل بهذه الإطارات حاليا".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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