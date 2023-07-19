روسيا تشكو أوكرانيا لمنظمة الأسلحة الكيميائية دون جدوى

الوكيل الإخباري- صرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW ألكسندر شولغين بأن روسيا تقدمت بـ 23 مذكرة حول استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الكيميائية للمنظمة.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي على الإنترنت نظمته مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، حيث تابع: "لقد أرسلنا إجمالي 23 مذكرة شفهية إلى الأمانة الفنية للمنظمة، حول استخدام المواد السامة كأسلحة كيميائية من قبل كييف، وحذرنا من الاستفزازات الوشيكة، إلا أنه لم يتم أخذ المعلومات الواردة من روسيا في الاعتبار".



وأكد شولغين أن جميع هذه المعلومات يتم رصدها وتحليلها بعناية، إلا أن الأمانة الفنية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعتقد حتى الآن أن هناك حاجة لإرسال فريق من الخبراء والمتخصصين، الموجودين بالفعل لدى الأمانة الفنية، إلى أوكرانيا.

روسيا اليوم



