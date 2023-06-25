الأحد 25-06-2023
الوكيل الاخباري

صناعيون: السعودية سوق واعدة أمام صناعة الغذاء الأردنية

مفتي المملكة يوضح شروط وآداب ذبح الأضاحي

مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة لتنظيم سوق السيارات الكهربائية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وزارة الداخلية: لا يمكن تعزيز الاقتصاد دون تسهيل دخول الأجانب للأردن

سؤال نيابي حول فرص العمل التي ستوفرها رؤية التحديث الاقتصادي

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من نابلس

التربية تعلن عن توفر شواغر - تفاصيل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية في رام الله

وفاة شخص بحادث دهس على شارع الاستقلال

الأحد، 25-06-2023 09:11 ص

الاستخبارات الأميركية رصدت مؤشرات مبكرة على تمرّد فاغنر

233910


الوكيل الإخباري - رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية مؤشرات قبل أيام على أن رئيس مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، كان يحضّر للتحرّك ضد مؤسسة الدفاع الروسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس (السبت).

اضافة اعلان


وقدّم مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إحاطات في البيت الأبيض والبنتاغون وكابيتول هيل بشأن احتمال وقوع اضطرابات في روسيا قبل يوم على بدئها، بحسب صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز».

 

وأشار تقرير «واشنطن بوست» إلى أن أجهزة الاستخبارات بدأت رصد المؤشرات بأن بريغوجين وقوة «فاغنر» التابعة له ينويان التحرّك ضد القيادة العسكرية الروسية في منتصف يونيو (حزيران).


ومن جهتها، لفتت «نيويورك تايمز» إلى أنه بحلول منتصف الأسبوع أصبحت المعلومات ملموسة أكثر ومقلقة، ما دفع مسؤولي الاستخبارات لتقديم سلسلة إحاطات.

وفي تمرّد تسارعت أحداثه، تحرّكت قوات بريغوجين من معسكراتها في أوكرانيا باتّجاه روسيا الجمعة وسيطرت على القيادة العسكرية الإقليمية في مدينة روستوف-أون-دون الجنوبية قبل التقدّم نحو موسكو، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.


لكن التحرّك أُلغي فجأة أيضاً أمس السبت، وأعلنت وسائل إعلام روسية رسمية أن قوات «فاغنر» ستعود إلى أوكرانيا، بينما سيفر بريغوجين إلى بيلاروسيا المجاورة.


وأكد الكرملين أنه لن يلاحق بريغوجين أو عناصر «فاغنر» قضائياً.


وأثارت المعلومات بأن بريغوجين بنوي التحرّك عسكرياً قلق مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية حيال إمكانية اندلاع فوضى في بلد يملك ترسانة نووية قوية، وفق «نيويورك تايمز».


وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بأن بريغوجين الذي كان حليفاً مقرّباً له، يخطط للتمرّد قبل يوم على الأقل من تنفيذه.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6497e0a242360475b47454f4

السلطات الكندية تفتح تحقيقا في حادث تحطم غواصة "تيتان"

6497de4142360472f1702f5e

واشنطن وطوكيو تبحثان الوضع في روسيا على خلفية أحداث "فاغنر"

6497dde74c59b739b24a86c8

تسمم 12 شخصا بالكلور في مسبح أمريكي

image

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الاستقرار في مالي

image

وصول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام

2d237190-1b25-4b61-8ed5-88efa490ecbd

اليونان.. بدء التصويت بجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية

أخبار متعلقة
684458Image1

تقرير: «هوس التجسس» يسيطر على أجهزة الأمن الروسية

233948

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد

241479

وزير الخارجية الروسي ونظيره البرازيلي يناقشان سبل حل الأزمة الأوكرانية

6475f1104c59b715053c37c7

الجيش الروسي يعلن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

image - 2023-05-30T095732.591

بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في أوكرانيا

image - 2023-05-27T132919.094

ميدفيديف يقترح تقسيم أوكرانيا لإنهاء الحرب