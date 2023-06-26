الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل فلسطينيين شرق الخليل

إصابات بالإختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

مفاجأة بشأن الغواصة تايتن.. علم مسبق بانفجارها

مشعر مِنى يستقبل حجاج بيت الله الحرام

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

الارصاد : انخفاض قليل على الحرارة الاثنين

وزير الزراعة يفتتح مهرجان نكهات أردنية وأميركية

المفرق : تصدير 137 ألف رأس من الأغنام للأسواق السعودية

أنشطة وورشات متنوعة بمراكز شبابية في إربد

"الوطني للبحوث الزراعية" يدرب مهندسين أرتيريين حول تقنيات زراعة الأنسجة

الإثنين، 26-06-2023 07:23 ص

أستراليا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف

طط


الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (حوالي 74 مليون دولار).


وجاء في بيان الحكومة: "ستزود الحكومة الأسترالية أوكرانيا بحزمة مساعدة جديدة بقيمة 110 ملايين دولار.. هذه الحزمة تشمل: 70 مركبة قتالية، بما في ذلك 28 مركبة مدرعة M113، و14 مركبة ذات أغراض خاصة، و28 شاحنة 40M و14 مقطورة".


ووفقا للبيان، ستزود أستراليا أيضا أوكرانيا بقذائف مدفعية 105 ملم، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار (6.6 مليون دولار) لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير الصندوق الإنساني الأوكراني. 


وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في بيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت: "أستراليا لا تتوانى عن مساعدة أوكرانيا".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

مفاجأة بشأن الغواصة تايتن.. علم مسبق بانفجارها

1

مشعر مِنى يستقبل حجاج بيت الله الحرام

r

قتيل واصابات بعد خروج أفعوانية عن مسارها في السويد

520237143740859434245

القوات العراقية تعلن مقتل 5 إرهابيين في كركوك

6202324202431306569045

السعودية تحذر الحجاج

229203_0

الدعم السريع تعلن سيطرتها على رئاسة الإحتياطي المركزي جنوب الخرطوم

أخبار متعلقة
تنزيل

قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

64784f414c59b72df1124797

بوتين: لا يساورني شك بشأن انتصارنا في العملية العسكرية الخاصة

647876154c59b727972d54a8

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

647830454c59b7255e6797c7

قصف أوكراني لمدينة روسية والمحافظ يدعو إلى عدم تصديق الإشاعات

647744354c59b772f13b380b

جورجيا: رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو أحد أسباب الصراع

647730ea4c59b776137285ad

رئيسة المفوضية الأوروبية ضد وقف إطلاق النار في أوكرانيا