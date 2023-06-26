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الإثنين، 26-06-2023 09:14 ص

أول ظهور لوزير الدفاع الروسي بعد تمرّد "فاغنر"

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الوكيل الإخباري - بث التلفزيون الروسي العام، اليوم الاثنين مشاهد لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، متفقداً القوات الروسية في أوكرانيا في أول ظهور علني له بعد تمرّد مجموعة فاغنر المسلحة على القيادة العسكرية الروسية.

وتظهر المشاهد التي بثتها محطة «روسيا 24»، شويغو الذي كان هدفاً لانتقادات لاذعة من جانب قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، وهو يتفقد مركز قيادة للقوات الروسية في أوكرانيا، ويعقد اجتماعاً مع مسؤولي إحدى الوحدات.

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كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أنّ شويغو زار القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.


وأوضح تقرير الوكالة الذي نقل الخبر عن وزارة الدفاع الروسية، أن شويغو لا يزال في منصبه، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن موعد ومكان لقاء وزير الدفاع بقوات وقادة المنطقة العسكرية الغربية.

 

البيان

 




 

 


 

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