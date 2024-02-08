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الخميس، 08-02-2024 10:27 ص

روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين في دونيتسك

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الوكيل الإخباري- أقرَّت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية عقوبات بالسجن تتراوح بين 27 و29 عاماً بحق 33 جندياً من قوات كييف، وذلك تحت إجراءات أمنية مشددة بتهمة قصف مناطق سكنية للمدنيين في دونيتسك خلال عام 2022.

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وأفاد بيان المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الروسي: "وافقت المحكمة على موقف المدعي العام للدولة وحكمت على الجناة بالسجن لفترات تتراوح بين 27 و 29 سنة، على أن يقضوها في مركز إصلاحي تحت إجراءات أمنية مشددة".


وأضاف البيان: "ثبت أنه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 10 مارس 2022، وبناء على أوامر غير قانونية للقيادة هناك، أطلق العسكريون المحكومون، مع مسلحين آخرين، النيران على البنية التحتية المدنية وقاموا بترهيب وقتل المدنيين، بهدف تدمير البنية التحتية الاجتماعية".


وأفاد مكتب المدعي العام بأن الاعتداءات بواسطة راجمات عيار 122 ملم و152 ملم، طالت مناطق سكنية في زايتشينكو، سخانكا، دزيرجينسكو، وسارتانا، وتالاكوفكا، وشبه جزيرة القرم.


وأوضح مكتب المدعي العام أن ذلك أدى إلى مقتل مدني يبلغ من العمر 17 عاماً، وإصابة امرأة بارتجاج في الدماغ، وتضرر وتدمير 42 منزلاً وسيارتين.


وأدين المتهمون بموجب مواد القانون الجنائي لروسيا الاتحادية بشأن استخدام وسائل وأساليب محظورة في النزاعات المسلحة، والقتل العمد ومحاولة قتل شخصين وأكثر بوسائل خطيرة وبشكل عام على أساس العداء السياسي والأيديولوجي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بممتلكات أشخاص آخرين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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