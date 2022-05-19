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الخميس، 19-05-2022 02:48 م

روسيا تطرد 5 دبلوماسيين برتغاليين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، عن طرد 5 من أفراد البعثة الدبلوماسية البرتغالية من أراضيها، ردا على خطوة برتغالية مماثلة بحق دبلوماسيين روس.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي "استدعت الوزارة سفيرة البرتغال لدى موسكو مادالينا فيشر، وأعربت لها عن احتجاجها الشديد على قرار السلطات البرتغالية الاستفزازي لطرد 10 موظفين في السفارة الروسية في لشبونة"، مشيرا الى أنه "تم إعلان 5 دبلوماسيين برتغاليين أشخاصا غير مرغوب بتواجدهم على الأراضي الروسية".


وكانت الخارجية الروسية أعلنت أمس الأربعاء، عن طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها هذه الدول بحق دبلوماسييها.

 

بترا

 




 

 


 

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