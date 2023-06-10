روسيا تطور تقنيات جديدة لخفض الضجيج داخل الطائرات المدنية

الوكيل الإخباري- أعلن معهد موسكو للطيران أن الخبراء فيه يعملون على تطوير تقنيات جديدة من شأنها أن تساعد على تقليل معدلات الضوضاء التي تسمع داخل الطائرات المدنية.



وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"يعمل الخبراء في معهد موسكو للطيران على تطوير تقنيات جديدة تسمح بإجراء تقييم شامل لمستوى الضوضاء في طائرات الركاب المدنية أثناء اختبارها".



وتبعا للبيان فإن التقنيات الجديدة ستقوم بدراسة معدلات الضوضاء والاهتزازات وتحليل الكميات الاهتزازية الصوتية في مقصورات الطائرات أثناء عمليات الاختبار، وستساعد على تحديد مصدر الضوضاء ليتم تعديل أجزاء الطائرات، وبالتالي سيقل معدل الضوضاء في قمرة الطائرة.

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روسيا اليوم